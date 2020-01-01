Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности

Актриса Анна Кошмал засветила беременный животик на архивных фото и рассказала, как вернулась в форму после родов.

Одна из самых востребованных украинских актрис современности Анна Кошмал, которая прославилась после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, впервые показала подписчикам, как выглядела во время беременности в 2018 году.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 26-летняя артистка опубликовала архивные снимки, где она запечатлена с округлившимся животиком. На первом фото Анна позировала в светлой кофточке и черной юбке с цветочным принтом на фоне куста белых роз. А на втором кадре знаменитость предстала в серой футболке, светло-коричневых спортивных штанах и шляпе на фоне реки, деревьев и цветущего луга.

В описании к одному из кадров Кошмал рассекретила, что во время беременности поправилась на 18 килограмм. Так, как актриса веган, после родов ей не пришлось заниматься тренировками. По словам звезды, она пришла в форму только благодаря правильному питанию.

Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности скриншот

Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности скриншот

Кроме того, в Инстаграме Кошмал появился еще один редкий кадр с мужем, однако пользователи Сети в очередной раз не смогли рассмотреть лицо мужчины. Анна заявила, что ее любимый предпочитает оставаться инкогтито.

Анна Кошмал показала редкое фото с мужем скриншот

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