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Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности

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Актриса Анна Кошмал засветила беременный животик на архивных фото и рассказала, как вернулась в форму после родов.
Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности
Звезда "Сватов" Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности
instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных украинских актрис современности Анна Кошмал, которая прославилась после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, впервые показала подписчикам, как выглядела во время беременности в 2018 году.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 26-летняя артистка опубликовала архивные снимки, где она запечатлена с округлившимся животиком. На первом фото Анна позировала в светлой кофточке и черной юбке с цветочным принтом на фоне куста белых роз. А на втором кадре знаменитость предстала в серой футболке, светло-коричневых спортивных штанах и шляпе на фоне реки, деревьев и цветущего луга.

В описании к одному из кадров Кошмал рассекретила, что во время беременности поправилась на 18 килограмм. Так, как актриса веган, после родов ей не пришлось заниматься тренировками. По словам звезды, она пришла в форму только благодаря правильному питанию.

Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности
Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности
скриншот

Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности
Анна Кошмал впервые показала фото со времен беременности
скриншот

Кроме того, в Инстаграме Кошмал появился еще один редкий кадр с мужем, однако пользователи Сети в очередной раз не смогли рассмотреть лицо мужчины. Анна заявила, что ее любимый предпочитает оставаться инкогтито.

Анна Кошмал показала редкое фото с мужем
Анна Кошмал показала редкое фото с мужем
скриншот

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: ivonа bigmir)net

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