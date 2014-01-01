33-летняя звезда "Людей Икс" Эллиот Пейдж расстался с Эммой Портнер после трех лет брака.

Эллиот Пейдж решил развестись с женой после объявления себя трансгендером Getty images

Звезда фильмов “Люди Икс“, “Джуно“ и “Начало“, канадская актриса Эллен Пейдж в начале декабря 2020 года сообщила, что является трансгендером. Знаменитость сменила имя на Эллиот и попросила обращаться к ней в мужском или множественном роде.

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А на днях стало известно, что после каминг-аута Эллиот и его супруга, танцовщица Эмма Портер приняли решение развестись. Об этом они рассказали в общем заявлении для прессы, пишет People.

В издании отмечается, что Эллиот и Эмма перестали жить вместе еще летом прошлого года. А документы на развод подали в суд Манхэттена во вторник, 26 января. Супруги признались, что, несмотря на расставание, они остаются близкими друзьями.

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