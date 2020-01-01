"Какой уже взрослый": Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу
Одна из самых востребованных украинских телеактрис современности Анна Кошмал, которая стала известной после роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками новой фотографией сына.
Читай также: Санта Димопулос запостила пляжные фото с годовалой дочерью
На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость обнародовала первое фото с отпуска за границей. Так, на свежем кадре запечатлен 2-летний Миша с кудрявыми светлыми волосами и в серой футболке. Мальчик стоял на балконе и смотрел на море, горы, пальмы и здание гостиницы. Лица малыша пользователям Сети вновь не удалось рассмотреть так, как звездная мама Анна Кошмал сфотографировала сына со спины.
“👼🏻✨ Волшебные моменты ❤️“, - лаконично подписала фото артистка.
- “Какой милый😍. Здоровья ему и тебе, Анют💖“;
- “Прекрасный мальчик также как и ты Аня. Люблю вас ❤️❤️❤️“;
- “Всё успели, Аня! Какой четенький пацанчик! Дай бог здоровья! 👏🤗“;
- “Тот светлый миг, когда глядя на картинку, улыбаются не только глаза, но и сердце!✨😊💞“;
- “Какой уже взрослый красавчик ❤️“;
- “Какая прелесть!!!🥰“;
- “Мамина радость😍😍😊“;
- “Какой ангелочек💕😍“;
- “Сладенький😍😍😍“;
- “Кучеряшка😍“, - пишут в комментариях фаны Кошмал.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Люблю хвастаться“: Дочь Веры Брежневой засветила фигуру в мини-платье без белья
- Племянница Джулии Робертс показала первое фото с новорожденным сыном
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил