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"Какой уже взрослый": Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу

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Звезда "Сватов" Анна Кошмал вместе с сыном отправилась на отдых за границу.
"Какой уже взрослый": Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу
"Какой уже взрослый": Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу
instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных украинских телеактрис современности Анна Кошмал, которая стала известной после роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками новой фотографией сына.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость обнародовала первое фото с отпуска за границей. Так, на свежем кадре запечатлен 2-летний Миша с кудрявыми светлыми волосами и в серой футболке. Мальчик стоял на балконе и смотрел на море, горы, пальмы и здание гостиницы. Лица малыша пользователям Сети вновь не удалось рассмотреть так, как звездная мама Анна Кошмал сфотографировала сына со спины.

“👼🏻✨ Волшебные моменты ❤️“, - лаконично подписала фото артистка.

Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу
Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу
instagram.com/smorkovkina

  • “Какой милый😍. Здоровья ему и тебе, Анют💖“;
  • “Прекрасный мальчик также как и ты Аня. Люблю вас ❤️❤️❤️“;
  • “Всё успели, Аня! Какой четенький пацанчик! Дай бог здоровья! 👏🤗“;
  • “Тот светлый миг, когда глядя на картинку, улыбаются не только глаза, но и сердце!✨😊💞“;
  • “Какой уже взрослый красавчик ❤️“;
  • “Какая прелесть!!!🥰“;
  • “Мамина радость😍😍😊“;
  • “Какой ангелочек💕😍“;
  • “Сладенький😍😍😍“;
  • “Кучеряшка😍“, - пишут в комментариях фаны Кошмал.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: ivonа bigmir)net

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