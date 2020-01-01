"Какой уже взрослый": Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу

Звезда "Сватов" Анна Кошмал вместе с сыном отправилась на отдых за границу.

Одна из самых востребованных украинских телеактрис современности Анна Кошмал, которая стала известной после роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками новой фотографией сына.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость обнародовала первое фото с отпуска за границей. Так, на свежем кадре запечатлен 2-летний Миша с кудрявыми светлыми волосами и в серой футболке. Мальчик стоял на балконе и смотрел на море, горы, пальмы и здание гостиницы. Лица малыша пользователям Сети вновь не удалось рассмотреть так, как звездная мама Анна Кошмал сфотографировала сына со спины.

“👼🏻✨ Волшебные моменты ❤️“, - лаконично подписала фото артистка.

Анна Кошмал показала подросшего сына Мишу instagram.com/smorkovkina

“Какой милый😍. Здоровья ему и тебе, Анют💖“;

“Прекрасный мальчик также как и ты Аня. Люблю вас ❤️❤️❤️“;

“Всё успели, Аня! Какой четенький пацанчик! Дай бог здоровья! 👏🤗“;

“Тот светлый миг, когда глядя на картинку, улыбаются не только глаза, но и сердце!✨😊💞“;

“Какой уже взрослый красавчик ❤️“;

“Какая прелесть!!!🥰“;

“Мамина радость😍😍😊“;

“Какой ангелочек💕😍“;

“Сладенький😍😍😍“;

“Кучеряшка😍“, - пишут в комментариях фаны Кошмал.

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