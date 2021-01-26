Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
Немецкая красотка Хайди Клум запостила раритетный кадр из девяностых.
Всемирно известная немецкая супермодель, актриса, ведущая и бывшая участница показов бренда Victoria's Secret, Хайди Клум удивила подписчиков в Инстаграм раритетным кадром из девяностых. Звезда мировых подиумов показала, какой была в начале модельной карьеры.
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В своем аккаунте в Инстаграм 48-летняя Хайди обнародовала черно-белое фото 19-летней себя, где она выглядит совершенно иначе. В юности у знаменитости были темные волосы и густые черные брови.
“Прошло много времени......😛“, - лаконично подписала архивный снимок Клум.
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