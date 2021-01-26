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Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет

Комментариев: 1
Немецкая красотка Хайди Клум запостила раритетный кадр из девяностых.
Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
Getty images

Всемирно известная немецкая супермодель, актриса, ведущая и бывшая участница показов бренда Victoria's Secret, Хайди Клум удивила подписчиков в Инстаграм раритетным кадром из девяностых. Звезда мировых подиумов показала, какой была в начале модельной карьеры.

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В своем аккаунте в Инстаграм 48-летняя Хайди обнародовала черно-белое фото 19-летней себя, где она выглядит совершенно иначе. В юности у знаменитости были темные волосы и густые черные брови. 

“Прошло много времени......😛“, - лаконично подписала архивный снимок Клум.

Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
instagram.com/heidiklum

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Теги: Хайди Клум
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
popnterrt    26.01.2021, 12:58
Оценка:  -22
popnterrt
Биговномировские кретины,ей 48 будет 1 июня 2021 года.Где вас только хронических дебилов-аматоров набирают?В каком колхозе? :-)
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