Немецкая красотка Хайди Клум запостила раритетный кадр из девяностых.

Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет Getty images

Всемирно известная немецкая супермодель, актриса, ведущая и бывшая участница показов бренда Victoria's Secret, Хайди Клум удивила подписчиков в Инстаграм раритетным кадром из девяностых. Звезда мировых подиумов показала, какой была в начале модельной карьеры.

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В своем аккаунте в Инстаграм 48-летняя Хайди обнародовала черно-белое фото 19-летней себя, где она выглядит совершенно иначе. В юности у знаменитости были темные волосы и густые черные брови.

“Прошло много времени......😛“, - лаконично подписала архивный снимок Клум.

Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет instagram.com/heidiklum

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