Шокирующее признание: Владимир Остапчук рассказал, что к нему приставали богатые женщины
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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовал пикантное фото. На кадре знаменитость запечатлен в черных шортиках с подтяжками и бантом-бабочкой на шее. Соблазнительный образ телезвезда дополнил шляпой на голове.
Остапчук решил пообщаться со своей многотысячной аудиторией, предложив фанатам задать интересующие вопросы, на которые обязался честно ответить.
Один из фолловеров воспользовался возможностью, и задал неожиданный вопрос Владимиру:
«Приставали богатые женщины с неприличными предложениями?»
Однако ответ на провокационный вопрос выдался шокирующим:
«Да, и не раз. Но Вова только по любви».
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