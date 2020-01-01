54-летняя Сальма Хайек впечатлила изгибами тела в купальнике
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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в слитном красном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы. Звезда запечатлена, лежа на гамаке, в солнцезащитных очках и с собранными волосами.
Стоит отметить, что Сальма часто радует фанатов откровенными фото в купальниках, где демонстрирует свое роскошное тело. Таким способом артистка доказывает, что цифры в паспорте совсем не важны, ведь Хайек выглядит гораздо моложе своих лет.
Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Очень сексуальная».
«Милая и красивая».
«Люблю тебя».
«Она очень горячая».
«Почему ты такая безупречная?»
«Ты выглядишь роскошно в красном».
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