Американская киноактриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантным снимком.

54-летняя Сальма Хайек впечатлила изгибами тела в купальнике instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в слитном красном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы. Звезда запечатлена, лежа на гамаке, в солнцезащитных очках и с собранными волосами.

Стоит отметить, что Сальма часто радует фанатов откровенными фото в купальниках, где демонстрирует свое роскошное тело. Таким способом артистка доказывает, что цифры в паспорте совсем не важны, ведь Хайек выглядит гораздо моложе своих лет.

Поклонники восхитились внешним видом Сальмы Хайек, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень сексуальная». «Милая и красивая». «Люблю тебя». «Она очень горячая». «Почему ты такая безупречная?» «Ты выглядишь роскошно в красном».

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