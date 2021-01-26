Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Бывшая жена Потапа засветила пышные формы в купальнике instagram.com/gorovaya_irina

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Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные снимки. На кадрах знаменитость позирует в компании своих детей – сына Андрея и дочери Наташи. Звездная мама предстала в раздельном купальнике голубого цвета, которые подчеркивает ее аппетитные формы. Также пляжный наряд засветил многочисленные татуировки на теле Ирины. Дочь Ирины похвасталась стройной фигурой в купальнике, а сын – надел одни плавки, показав обнаженный животик.

Под публикацией Горовая написала цитату о воспитании детей:

«Дети учатся тогда, когда они к этому готовы, а не тогда, когда вы проявляете готовность их учить; если вас нет рядом с ними в те моменты, когда они сталкиваются в своей жизни со сложными задачами, то вы лишаетесь возможности формировать из приоритеты - и их жизнь.»

К. Кристенсен «Стратегия жизни».

Поклонникам понравились милые снимки звездной семьи, и они осыпали их приятными словами в комментариях:

«Молодчинки!» «Так мило». «Офигенная мама! Крутая семья! Дети настоящие, чистые». «Классные».

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