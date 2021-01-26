Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бывшая жена Потапа засветила пышные формы в купальнике

Комментариев: 1
Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Бывшая жена Потапа засветила пышные формы в купальнике
Бывшая жена Потапа засветила пышные формы в купальнике
instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: «Твоя улыбка бесподобна»: Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой

Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные снимки. На кадрах знаменитость позирует в компании своих детей – сына Андрея и дочери Наташи. Звездная мама предстала в раздельном купальнике голубого цвета, которые подчеркивает ее аппетитные формы. Также пляжный наряд засветил многочисленные татуировки на теле Ирины. Дочь Ирины похвасталась стройной фигурой в купальнике, а сын – надел одни плавки, показав обнаженный животик.

Под публикацией Горовая написала цитату о воспитании детей:

«Дети учатся тогда, когда они к этому готовы, а не тогда, когда вы проявляете готовность их учить; если вас нет рядом с ними в те моменты, когда они сталкиваются в своей жизни со сложными задачами, то вы лишаетесь возможности формировать из приоритеты - и их жизнь.»
К. Кристенсен «Стратегия жизни».

Поклонникам понравились милые снимки звездной семьи, и они осыпали их приятными словами в комментариях:

«Молодчинки!»

«Так мило».

«Офигенная мама! Крутая семья! Дети настоящие, чистые».

«Классные».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Горовая, Ирина Горовая 2020, Ирина Горовая бывшая жена Потапа, Ирина Горовая фото, Ирина Горовая дети, Ирина Горовая инстаграм, Ирина Горовая новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.01.2021, 14:41
Оценка:  0
гость
И где пышные формы?
Автор пошел ты нaxyй долбоеб
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь