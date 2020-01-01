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«Твоя улыбка бесподобна»: Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой

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Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками снимком.

Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой
Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой
instagram.com/the_hardkiss

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Солистка группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя с ярким макияжем, голливудскими локонами на волосах и массивными серьгами. Артистка предстала в черном пиджаке с красными вставками, а ее фирменная улыбка стала прекрасным дополнением к образу.

Под публикацией Юлия заинтриговала фанатов радостной новостью о новом видео:

«Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю💔
А пока ловите мою улыбку💋».

Поклонники восхитились внешним видом Юлии Саниной, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Твоя улыбка бесподобна 😍».

«Прекрасна 🕊».

«Очень красивая».

«Самая прекрасная и искренняя улыбка».

«Ты потрясающая».

«Вау, какая солнечная!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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