«Твоя улыбка бесподобна»: Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой

Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками снимком.

Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой instagram.com/the_hardkiss

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Солистка группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя с ярким макияжем, голливудскими локонами на волосах и массивными серьгами. Артистка предстала в черном пиджаке с красными вставками, а ее фирменная улыбка стала прекрасным дополнением к образу.

Под публикацией Юлия заинтриговала фанатов радостной новостью о новом видео:

«Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю💔

А пока ловите мою улыбку💋».

Поклонники восхитились внешним видом Юлии Саниной, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Твоя улыбка бесподобна 😍». «Прекрасна 🕊». «Очень красивая». «Самая прекрасная и искренняя улыбка». «Ты потрясающая». «Вау, какая солнечная!»

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