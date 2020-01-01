«Твоя улыбка бесподобна»: Юлия Санина восхитила фанатов своей красотой
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Солистка группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя с ярким макияжем, голливудскими локонами на волосах и массивными серьгами. Артистка предстала в черном пиджаке с красными вставками, а ее фирменная улыбка стала прекрасным дополнением к образу.
Под публикацией Юлия заинтриговала фанатов радостной новостью о новом видео:
«Столько слов... слова - холодные и пустые. Ничто не сравнится с любимым взглядом, объятиями и родной улыбкой. Об этом снимем новое видео уже через неделю💔
А пока ловите мою улыбку💋».
Поклонники восхитились внешним видом Юлии Саниной, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Твоя улыбка бесподобна 😍».
«Прекрасна 🕊».
«Очень красивая».
«Самая прекрасная и искренняя улыбка».
«Ты потрясающая».
«Вау, какая солнечная!»
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