Королевский отдых: Ксения Мишина показала, как нежится со своим сыном в джакузи

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками милыми снимками.

Ксения Мишина показала, как нежится со своим сыном в джакузи instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные фото. На кадрах знаменитость в купальнике вместе со своим сыном Платоном нежатся в джакузи. Звездная мама нежно целует и обнимает своего ребенка. Вероятнее всего, запечатлел трогательный момент избранник Ксении – Александр Эллерт. Пара решила немного отдохнуть от работы и устроила себе отдых не хуже, чем на Мальдивах. Влюбленные отправились в Одессу, где в одном из отелей сняли президентский номер с джакузи.

Ксения Мишина призналась, что мечтает показать сыну, как можно больше красивых мест в Украине:

«Я себе пообещала, что покажу сыну нашу страну. Обязательно дам ему возможность любить ее с размахом! За ее красоту, гостеприимность, за богатство природы!»

Поклонники восхитились милыми снимками Ксении и Платона, рассыпавшись в комплиментах:

«Неймовірні 😍😍😍». «Ему очень повезло с такой мамой». «Оу, какие вы милые!» «Класс, так здорово».

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