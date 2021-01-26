Королевский отдых: Ксения Мишина показала, как нежится со своим сыном в джакузи
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные фото. На кадрах знаменитость в купальнике вместе со своим сыном Платоном нежатся в джакузи. Звездная мама нежно целует и обнимает своего ребенка. Вероятнее всего, запечатлел трогательный момент избранник Ксении – Александр Эллерт. Пара решила немного отдохнуть от работы и устроила себе отдых не хуже, чем на Мальдивах. Влюбленные отправились в Одессу, где в одном из отелей сняли президентский номер с джакузи.
Ксения Мишина призналась, что мечтает показать сыну, как можно больше красивых мест в Украине:
«Я себе пообещала, что покажу сыну нашу страну. Обязательно дам ему возможность любить ее с размахом! За ее красоту, гостеприимность, за богатство природы!»
Поклонники восхитились милыми снимками Ксении и Платона, рассыпавшись в комплиментах:
«Неймовірні 😍😍😍».
«Ему очень повезло с такой мамой».
«Оу, какие вы милые!»
«Класс, так здорово».
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