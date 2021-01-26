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Королевский отдых: Ксения Мишина показала, как нежится со своим сыном в джакузи

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками милыми снимками.

Ксения Мишина показала, как нежится со своим сыном в джакузи
Ксения Мишина показала, как нежится со своим сыном в джакузи
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала семейные фото. На кадрах знаменитость в купальнике вместе со своим сыном Платоном нежатся в джакузи. Звездная мама нежно целует и обнимает своего ребенка. Вероятнее всего, запечатлел трогательный момент избранник Ксении – Александр Эллерт. Пара решила немного отдохнуть от работы и устроила себе отдых не хуже, чем на Мальдивах. Влюбленные отправились в Одессу, где в одном из отелей сняли президентский номер с джакузи.

Ксения Мишина призналась, что мечтает показать сыну, как можно больше красивых мест в Украине:

«Я себе пообещала, что покажу сыну нашу страну. Обязательно дам ему возможность любить ее с размахом! За ее красоту, гостеприимность, за богатство природы!»

Поклонники восхитились милыми снимками Ксении и Платона, рассыпавшись в комплиментах:

«Неймовірні 😍😍😍».

«Ему очень повезло с такой мамой».

«Оу, какие вы милые!»

«Класс, так здорово».

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Источник: ivonа bigmir)net

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