«Ух, горячие булочки»: MARUV показала, как развлекается с подругой в бассейне
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость вместе со своей подругой позировали в бассейне. Девушки надели раздельные черные купальники, которые продемонстрировали их аппетитные формы, а соблазнительные позы придали снимкам перчинки.
Под публикацией MARUV призналась, что отдых в теплых краях ей понравился:
«Этот пост, про мой отдых в этом году😎
Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!💋💋💋»
Поклонникам понравились сексуальные кадры MARUV, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ох, шикарные тигрицы!»
«Шикарная!»
«Огонь, супер».
«Восторг».
«Ух, какие булочки».
«Вау, как же я тебя люблю».
«Воу-воу, как горячо».
«Сексуальные».
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