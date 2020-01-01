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«Ух, горячие булочки»: MARUV показала, как развлекается с подругой в бассейне

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Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантными снимками.

MARUV показала, как развлекается с подругой в бассейне
MARUV показала, как развлекается с подругой в бассейне
instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость вместе со своей подругой позировали в бассейне. Девушки надели раздельные черные купальники, которые продемонстрировали их аппетитные формы, а соблазнительные позы придали снимкам перчинки.

Под публикацией MARUV призналась, что отдых в теплых краях ей понравился:

«Этот пост, про мой отдых в этом году😎
Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!💋💋💋»

Поклонникам понравились сексуальные кадры MARUV, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ох, шикарные тигрицы!»

«Шикарная!»

«Огонь, супер».

«Восторг».

«Ух, какие булочки».

«Вау, как же я тебя люблю».

«Воу-воу, как горячо».

«Сексуальные».

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Источник: ivonа bigmir)net

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