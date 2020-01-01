«Ух, горячие булочки»: MARUV показала, как развлекается с подругой в бассейне

Украинская певица MARUV поделилась с подписчиками пикантными снимками.

MARUV показала, как развлекается с подругой в бассейне instagram.com/maruvofficial

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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость вместе со своей подругой позировали в бассейне. Девушки надели раздельные черные купальники, которые продемонстрировали их аппетитные формы, а соблазнительные позы придали снимкам перчинки.

Под публикацией MARUV призналась, что отдых в теплых краях ей понравился:

«Этот пост, про мой отдых в этом году😎

Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!💋💋💋»

Поклонникам понравились сексуальные кадры MARUV, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ох, шикарные тигрицы!» «Шикарная!» «Огонь, супер». «Восторг». «Ух, какие булочки». «Вау, как же я тебя люблю». «Воу-воу, как горячо». «Сексуальные».

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