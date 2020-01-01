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«Нет слов»: Екатерина Кухар засветила идеальное тело в купальнике

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Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Екатерина Кухар засветила идеальное тело в купальнике
Екатерина Кухар засветила идеальное тело в купальнике
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в бежевом купальнике, который подчеркивает ее спортивное тело. Эффектная поза демонстрирует грациозные изгибы тела и рельефные мышцы. Пикантности пляжному образу придают мокрые волосы телезвезды.

Стоит отметить, что во время отдыха на Мальдивах, Екатерина начала активно транслировать свою личную жизнь. Девушка публикует фото и видео своих детей и мужа, показывая какой может быть звездная жизнь.

Поклонники восхитились шикарной фигурой Екатерины Кухар, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Дуже гарно ❤️».

«Идеальный человек❤️❤️❤️».

«Сама грация!💐»

«Прекрасная 😍».

«Как тебе идет загар и этот потрясающий вид».

«Моя богиня!»

«Просто шикарно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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