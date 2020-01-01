«Нет слов»: Екатерина Кухар засветила идеальное тело в купальнике
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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует на краю бассейна в бежевом купальнике, который подчеркивает ее спортивное тело. Эффектная поза демонстрирует грациозные изгибы тела и рельефные мышцы. Пикантности пляжному образу придают мокрые волосы телезвезды.
Стоит отметить, что во время отдыха на Мальдивах, Екатерина начала активно транслировать свою личную жизнь. Девушка публикует фото и видео своих детей и мужа, показывая какой может быть звездная жизнь.
Поклонники восхитились шикарной фигурой Екатерины Кухар, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Дуже гарно ❤️».
«Идеальный человек❤️❤️❤️».
«Сама грация!💐»
«Прекрасная 😍».
«Как тебе идет загар и этот потрясающий вид».
«Моя богиня!»
«Просто шикарно».
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