"Понимает с полувзгляда": Виктор Павлик откровенно рассказал об отношениях с молодой женой

55-летний Виктор Павлик рассекретил, как построил гармоничные отношения с 26-летней Екатериной Репяховой.

Известный певец, Народный артист Украины Виктор Павлик, который в прошлом году женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, впервые дал откровенное интервью об его отношениях с молодой супругой.

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В эфире программы ValevskaSHOW, выпуск которой вышел на ютуб-канале телеканала “ПравдаТУТ“, 55-летний артист рассказал, что несмотря на разницу в возрасте почти 30 лет, он и его жена понимают друг друга с полувзгляда.

“У нас довольно большая разница в возрасте, почти 30 лет. Но в мире много примеров таких браков. Тут возраст абсолютно не при чем, если между нами хорошие отношения, если есть любовь, если нам хорошо и все классно. Катя меня понимает с полувзгляда, и я ее понимаю. Она знает, что мне лучше сказать, когда лучше промолчать, как мне где-то уступить“, - признался артист.

По словам Павлика, такими гармоничными их отношения были не всегда. 5 лет назад, когда он только начинал встречаться с Репяховой, Екатерина более была ревнивая.

“Мы уже почти 5 лет вместе, и я чувствую, что первые несколько лет немного было не так. Она более была ревнивая, у нас больше было ссор, недоразумений. А сейчас она меня хорошо знает. Она понимает, что мне 55 лет, а ей 26, есть немного разница. Но она заметно мне уступает во всем. Несмотря на то, что она юная, уже мудрая“, - рассказал Виктор.

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Кроме того, Павлик признался, что не смог отпраздновать свадьбу с молодой возлюбленной. Но надеется, что после рождения их первого общего ребенка, они все таки устроят пышное торжество.

“Свадьбы толком и не было. Это совпало со многими моментами. И с карантином, и с болезнью моего сына, все вместе. Не до гуляний. Все было очень тихо, спокойно, в очень узком кругу. Но мы обязательно догоним. Даст бог, у нас родится ребенок, мы устроим пышные крестины, а постфактумом, возможно, и свадьбу“, - поделился планами певец.

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