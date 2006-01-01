День рождения Тины Кароль: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы

25 января украинская певица Тина Кароль отмечает 36-летие.

Знаменитая украинская певица, участница “Евровидения 2006“, ведущая проекта “Танці з зірками“ и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль отмечает день рождения. 25 января артистке исполняется 36 лет.

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За свою 15-летнюю карьеру в украинском шоу-бизнесе именинница удостоилась многих званий и наград. В 2017 году она стала Народной артисткой. Кароль является неоднократной обладательницей премий “YUNA“ и “M1 Music Awards“. Кроме того, Тина трижды становилась “Самой красивой женщиной Украины по версии читателей издания “VIVA!“.

Также певица часто снимается в фотосессиях для различных изданий и блистает на обложках журналов. Кадрами из фотосъемок она делиться с 1,7 млн подписчиков в своем Инстаграм-аккаунте. По случаю дня рождения Тины Кароль Ivona подготовила подборку самых смелых снимков именинницы.

ТОП-20 самых горячих фотографий Тины Кароль:

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