Елена Зеленская трогательно поздравила мужа-президента с 43-летием

25 января Владимир Зеленский отмечает день рождения.

В понедельник, 25 января президент Украины и экс-руководитель студии “Квартал 95“, Владимир Зеленский отмечает 43-й день рождения. По случаю праздника его супруга Елена Зеленская поделилась в соцсети совместным фото из семейного архива.

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Так, в профиле первой леди в Инстаграм появилось селфи, где Елена и Владимир позируют на фоне голубого неба. В описании к кадру, Зеленская отметила, что на этом снимке есть все, что нужно ей для счастья.

“На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!“, - обратилась к Зеленскому его супруга.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский instagram.com/olenazelenska_official

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