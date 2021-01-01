Елена Зеленская трогательно поздравила мужа-президента с 43-летием
В понедельник, 25 января президент Украины и экс-руководитель студии “Квартал 95“, Владимир Зеленский отмечает 43-й день рождения. По случаю праздника его супруга Елена Зеленская поделилась в соцсети совместным фото из семейного архива.
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Так, в профиле первой леди в Инстаграм появилось селфи, где Елена и Владимир позируют на фоне голубого неба. В описании к кадру, Зеленская отметила, что на этом снимке есть все, что нужно ей для счастья.
“На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Дякую тобі за кожен день!“, - обратилась к Зеленскому его супруга.
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