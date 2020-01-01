"Пятьдесят оттенков тени": Жена Дзидзьо засветила ягодицы в купальнике

Певица Slavia поделилась новым фото с отдыха в Доминикане.

Супруга лидера популярной украинской группы DZIDZIO Михаила Хомы, певица Slavia (настоящее имя: Ярослава Притула) порадовала подписчиков новой фотографией с отдыха в Доминиканской республике.

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В своей профиле в Инстаграм исполнительница запостила свежий кадр из пляжа, где она запечатлена в сдельном купальнике красного цвета с вырезом на спине. Slavia сидела на коленях на песке, демонстрируя на камеру подтянутые ягодицы. На спине певицы можно увидеть тень от листьев пальмы.

“Красивая тень, или # 50оттенковтени 🖤 Здесь особая атмосфера, которая вдохновляет. Вдохновленная Доминиканой пишу песню“, - подписала снимок Slavia.

Жена Дзидзьо засветила ягодицы в купальнике instagram.com/slavia_official

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