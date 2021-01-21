Сидя на песке: бывшая жена Потапа сверкнула оголенными ножками

Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Бывшая жена Потапа сверкнула оголенными ножками instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: «Мечтала очень давно»: Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту

Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала черно-белый снимок с отдыха. На кадре знаменитость сидит на песке, поджав ножки под себя, на фоне океана и пальм. Летящее коротенькое платьице оголило не только ее аппетитные формы, но и татуировки, которые виднеются на талии. Пляжный образ Ирина дополнила высоким пучком на голове, повязкой и украшениями.

Горовая со своими детьми отправилась на Мальдивы, чтобы переждать локдаун в теплых краях, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Свое пребывание на островах Ирина активно транслирует в социальных сетях, публикуя соблазнительные снимки в купальниках.

Поклонники восхитились внешним видом Горовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая красавица 😘😘😘😘». «Красотка💖🔥 Ира бомба🍓». «Только так теперь и фотайся! Бомбическая фота, манюня». «Супер!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.