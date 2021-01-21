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Сидя на песке: бывшая жена Потапа сверкнула оголенными ножками

Комментариев: 1
Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Бывшая жена Потапа сверкнула оголенными ножками
Бывшая жена Потапа сверкнула оголенными ножками
instagram.com/gorovaya_irina

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Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала черно-белый снимок с отдыха. На кадре знаменитость сидит на песке, поджав ножки под себя, на фоне океана и пальм. Летящее коротенькое платьице оголило не только ее аппетитные формы, но и татуировки, которые виднеются на талии. Пляжный образ Ирина дополнила высоким пучком на голове, повязкой и украшениями.

Горовая со своими детьми отправилась на Мальдивы, чтобы переждать локдаун в теплых краях, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Свое пребывание на островах Ирина активно транслирует в социальных сетях, публикуя соблазнительные снимки в купальниках.

Поклонники восхитились внешним видом Горовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая красавица 😘😘😘😘».

«Красотка💖🔥 Ира бомба🍓».

«Только так теперь и фотайся! Бомбическая фота, манюня».

«Супер!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.01.2021, 10:12
Оценка:  0
гость
А оголённой шмонькой не смогла бы сверкнуть?
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