Сидя на песке: бывшая жена Потапа сверкнула оголенными ножками
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Украинский продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала черно-белый снимок с отдыха. На кадре знаменитость сидит на песке, поджав ножки под себя, на фоне океана и пальм. Летящее коротенькое платьице оголило не только ее аппетитные формы, но и татуировки, которые виднеются на талии. Пляжный образ Ирина дополнила высоким пучком на голове, повязкой и украшениями.
Горовая со своими детьми отправилась на Мальдивы, чтобы переждать локдаун в теплых краях, как и большинство звезд шоу-бизнеса. Свое пребывание на островах Ирина активно транслирует в социальных сетях, публикуя соблазнительные снимки в купальниках.
Поклонники восхитились внешним видом Горовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какая красавица 😘😘😘😘».
«Красотка💖🔥 Ира бомба🍓».
«Только так теперь и фотайся! Бомбическая фота, манюня».
«Супер!»
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