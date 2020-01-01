«Мечтала очень давно»: Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео и фото, где показала неимоверную природу своей страны. На кадрах знаменитость запечатлела момент, как едет на машине по самому большому в мире высохшему озеру под названием Salas de uyuni, которое находится в Боливии. По словам артистки, она уже давно хотела посмотреть на это чудо природы, однако ей не удавалось, пока папа не организовал сюрприз:
«Salas de uyuni – как же я мечтала попасть сюда! Ещё ооочень ооочень давно!
В прошлый раз, когда приезжала к себе на родину не получилось из за того что было мало времени
И в этот раз поездка чуть ли не сорвалась, я думала, что уже не попаду
Но папа Mario решил сделать сюрприз и все организовал❤️».
Поклонники восхитились не только неимоверными красотами природы, но и жизнерадостностью Мишель. Поэтому осыпали звезду приятными словами в комментариях:
«🔥🔥🔥 просто круть нереальная!»
«Мишелька, класс! 👍❤❤❤»
«Боже, как красиво».
«Папа молодец!»
«Прекрасная и такая нежная улыбка».
«Вот это крутая и радостная Мишель».
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