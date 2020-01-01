«Мечтала очень давно»: Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками видеороликом.

Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту instagram.com/mishvirmish

Читай также: Мокрая Санта Димопулос показала упругие ягодицы в бикини

Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео и фото, где показала неимоверную природу своей страны. На кадрах знаменитость запечатлела момент, как едет на машине по самому большому в мире высохшему озеру под названием Salas de uyuni, которое находится в Боливии. По словам артистки, она уже давно хотела посмотреть на это чудо природы, однако ей не удавалось, пока папа не организовал сюрприз:

«Salas de uyuni – как же я мечтала попасть сюда! Ещё ооочень ооочень давно!

В прошлый раз, когда приезжала к себе на родину не получилось из за того что было мало времени

И в этот раз поездка чуть ли не сорвалась, я думала, что уже не попаду

Но папа Mario решил сделать сюрприз и все организовал❤️».

Поклонники восхитились не только неимоверными красотами природы, но и жизнерадостностью Мишель. Поэтому осыпали звезду приятными словами в комментариях:

«🔥🔥🔥 просто круть нереальная!» «Мишелька, класс! 👍❤❤❤» «Боже, как красиво». «Папа молодец!» «Прекрасная и такая нежная улыбка». «Вот это крутая и радостная Мишель».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.