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«Мечтала очень давно»: Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками видеороликом.

Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту
Мишель Андраде рассказала, как папа осуществил ее мечту
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео и фото, где показала неимоверную природу своей страны. На кадрах знаменитость запечатлела момент, как едет на машине по самому большому в мире высохшему озеру под названием Salas de uyuni, которое находится в Боливии. По словам артистки, она уже давно хотела посмотреть на это чудо природы, однако ей не удавалось, пока папа не организовал сюрприз:

«Salas de uyuni – как же я мечтала попасть сюда! Ещё ооочень ооочень давно!
В прошлый раз, когда приезжала к себе на родину не получилось из за того что было мало времени
И в этот раз поездка чуть ли не сорвалась, я думала, что уже не попаду
Но папа Mario решил сделать сюрприз и все организовал❤️».

Поклонники восхитились не только неимоверными красотами природы, но и жизнерадостностью Мишель. Поэтому осыпали звезду приятными словами в комментариях:

«🔥🔥🔥 просто круть нереальная!»

«Мишелька, класс! 👍❤❤❤»

«Боже, как красиво».

«Папа молодец!»

«Прекрасная и такая нежная улыбка».

«Вот это крутая и радостная Мишель».

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Источник: ivonа bigmir)net

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