Мокрая Санта Димопулос показала упругие ягодицы в бикини
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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На первом кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике на фоне своей виллы, принимая душ. Артистка повернулась к камере спиной, показав свои упругие ягодицы и стройные ноги. Нотку пикантности снимку придали влажные волосы и тело, по которому стекала вода. На втором снимке Санта повернулась лицом к камере, продемонстрировав спортивный животик.
Под публикацией Димопулос рассказала об отеле, в котором отдыхает:
«Всего в отеле Soneva Fushi 72 виллы (64 пляжных и 8 на воде). Все они разные, но одинаково бережно интегрированы в природу. Это эко рай с вниманием к мельчайшим деталям 💚».
Поклонники восхитились фигурой Санты Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Санта, как вообще возможно быть такой красивой? Шикарная!!!!»
«Богиня 🙌🏻».
«Очень горячая».
«Санта, ты невероятная красотка».
«Такая сексуальная пантера».
«Ну очень сексуальная».
«Какая же вы красивая».
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