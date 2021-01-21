Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Мокрая Санта Димопулос показала упругие ягодицы в бикини instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На первом кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике на фоне своей виллы, принимая душ. Артистка повернулась к камере спиной, показав свои упругие ягодицы и стройные ноги. Нотку пикантности снимку придали влажные волосы и тело, по которому стекала вода. На втором снимке Санта повернулась лицом к камере, продемонстрировав спортивный животик.

Под публикацией Димопулос рассказала об отеле, в котором отдыхает:

«Всего в отеле Soneva Fushi 72 виллы (64 пляжных и 8 на воде). Все они разные, но одинаково бережно интегрированы в природу. Это эко рай с вниманием к мельчайшим деталям 💚».

Поклонники восхитились фигурой Санты Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Санта, как вообще возможно быть такой красивой? Шикарная!!!!» «Богиня 🙌🏻». «Очень горячая». «Санта, ты невероятная красотка». «Такая сексуальная пантера». «Ну очень сексуальная». «Какая же вы красивая».

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