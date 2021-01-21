«Божественная женщина»: Соня Плакидюк засветила под пальто чулки
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в сиреневом пальто, под которым виднеется сексуальное боди и чулки. Эффектный образ девушка дополнила прозрачными перчатками в горошек, фотоаппаратом в руке и необычной прической. Соня сменила привычные рыжие волосы на коротенький блонд.
Под публикацией Плакидюк шутливо написала:
«Начала учить ПДД, готовлю костюмы для практики😅🚔».
Звезда часто радует своих фанатов провокационными снимками, впечатляя гибкостью, откровенными нарядами и обнаженным телом.
Поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Вы невероятная 🔥».
«Красотка😍😍😍».
«Неймовірна😍».
«Образ – бомба!»
«Божественная женщина».
«Вау, какая шикарная девчуля».
«Соня, вы богиня».
«Какая стильная, прям вау!»
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