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«Божественная женщина»: Соня Плакидюк засветила под пальто чулки

Комментариев: 3
Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Соня Плакидюк засветила под пальто чулки
Соня Плакидюк засветила под пальто чулки
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в сиреневом пальто, под которым виднеется сексуальное боди и чулки. Эффектный образ девушка дополнила прозрачными перчатками в горошек, фотоаппаратом в руке и необычной прической. Соня сменила привычные рыжие волосы на коротенький блонд.

Под публикацией Плакидюк шутливо написала:

«Начала учить ПДД, готовлю костюмы для практики😅🚔».

Звезда часто радует своих фанатов провокационными снимками, впечатляя гибкостью, откровенными нарядами и обнаженным телом.

Поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы невероятная 🔥».

«Красотка😍😍😍».

«Неймовірна😍».

«Образ – бомба!»

«Божественная женщина».

«Вау, какая шикарная девчуля».

«Соня, вы богиня».

«Какая стильная, прям вау!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  21.01.2021, 11:19
Оценка:  0
русский
Левое яйцо у всех вываливается, потому что оно ниже правого гыгыгы
гость  (аноним)  21.01.2021, 09:56
Оценка:  0
гость
Пусть она еще обосранные трусы засветит под польтишком
гость  (аноним)  21.01.2021, 08:47
Оценка:  0
гость
Я засветил левое яйцо под трусами. Почему меня не снимают....
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