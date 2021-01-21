«Божественная женщина»: Соня Плакидюк засветила под пальто чулки

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Соня Плакидюк засветила под пальто чулки instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в сиреневом пальто, под которым виднеется сексуальное боди и чулки. Эффектный образ девушка дополнила прозрачными перчатками в горошек, фотоаппаратом в руке и необычной прической. Соня сменила привычные рыжие волосы на коротенький блонд.

Под публикацией Плакидюк шутливо написала:

«Начала учить ПДД, готовлю костюмы для практики😅🚔».

Звезда часто радует своих фанатов провокационными снимками, впечатляя гибкостью, откровенными нарядами и обнаженным телом.

Поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы невероятная 🔥». «Красотка😍😍😍». «Неймовірна😍». «Образ – бомба!» «Божественная женщина». «Вау, какая шикарная девчуля». «Соня, вы богиня». «Какая стильная, прям вау!»

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