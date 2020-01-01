«Богиня»: Ксения Мишина восхитила фанатов своей красотой
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в черном одеянии среди зажжённых свеч. Артистка распустила длинные волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Темная обработка придала фото еще большей таинственности.
Под публикацией Ксения посоветовала фолловерам развивать свою силу воли, чтобы стать успешными:
«Начните с малого, например, на 21 день отказаться от сладкого, прочитать книгу за неделю, качать пресс каждый день в течении двух недель. Это могут быть совершенно разные испытания для вас, важно каждый раз брать и делать!
Поверьте, не только ваш скилл воли будет расти, но и гордость за себя, вера в себя и самооценка!»
Поклонники восхитились красотой Ксении Мишиной, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Прекрасна 😍».
«Невероятная ❤️».
«Богиня!»
«Так красиво😍».
«Волшебная😍❤️».
«Сочетание ума и красоты, такие редкие для наших дней черты!!! Ксения, а Вы обдарованы этими чертами!!!»
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