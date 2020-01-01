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«Богиня»: Ксения Мишина восхитила фанатов своей красотой

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками необычным снимком.

Ксения Мишина восхитила фанатов своей красотой
Ксения Мишина восхитила фанатов своей красотой
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в черном одеянии среди зажжённых свеч. Артистка распустила длинные волосы и сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Темная обработка придала фото еще большей таинственности.

Под публикацией Ксения посоветовала фолловерам развивать свою силу воли, чтобы стать успешными:

«Начните с малого, например, на 21 день отказаться от сладкого, прочитать книгу за неделю, качать пресс каждый день в течении двух недель. Это могут быть совершенно разные испытания для вас, важно каждый раз брать и делать!
Поверьте, не только ваш скилл воли будет расти, но и гордость за себя, вера в себя и самооценка!»

Поклонники восхитились красотой Ксении Мишиной, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Прекрасна 😍».

«Невероятная ❤️».

«Богиня!»

«Так красиво😍».

«Волшебная😍❤️».

«Сочетание ума и красоты, такие редкие для наших дней черты!!! Ксения, а Вы обдарованы этими чертами!!!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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