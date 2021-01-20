«Притопила конкурентку»: Оля Полякова показала, как ее дочери издеваются друг над другом

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Оля Полякова показала, как ее дочери издеваются друг над другом instagram.com/polyakovamusic/

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков с дочками. На кадрах девочки позируют на надувном матрасе в купальниках посреди океана. Однако младшая звездная дочь Алиса решила испортить семейную фотосессию, за что тут же поплатилась. Старшая сестра Маша ловко скинула свою непослушную сестру в воду и насильно окунула.

Под публикацией Оля Полякова призналась, что с юмором реагирует на взаимоотношения между детьми:

«Вот такая кара, за испорченный̆ снимок! Сёстры блин)))) пролистайте всю карусель, чтобы знать, чем закончилась фотосессия😂😂😂».

Поклонники поблагодарили за хорошее настроение, и осыпали девочек приятными словами в комментариях:

«Супер🔥 получились очень живые и яркие фотки😁 девочки крутышки💋❤️». «Оля, у вас очень красивые дочери 😙». «🔥🔥🔥мега крутые куколки😍😍😍». «Девочки очень яркие, артистичные. Алиса огонь!» «Манька притопила конкурентку по фотосессии».

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