«Притопила конкурентку»: Оля Полякова показала, как ее дочери издеваются друг над другом
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков с дочками. На кадрах девочки позируют на надувном матрасе в купальниках посреди океана. Однако младшая звездная дочь Алиса решила испортить семейную фотосессию, за что тут же поплатилась. Старшая сестра Маша ловко скинула свою непослушную сестру в воду и насильно окунула.
Под публикацией Оля Полякова призналась, что с юмором реагирует на взаимоотношения между детьми:
«Вот такая кара, за испорченный̆ снимок! Сёстры блин)))) пролистайте всю карусель, чтобы знать, чем закончилась фотосессия😂😂😂».
Поклонники поблагодарили за хорошее настроение, и осыпали девочек приятными словами в комментариях:
«Супер🔥 получились очень живые и яркие фотки😁 девочки крутышки💋❤️».
«Оля, у вас очень красивые дочери 😙».
«🔥🔥🔥мега крутые куколки😍😍😍».
«Девочки очень яркие, артистичные. Алиса огонь!»
«Манька притопила конкурентку по фотосессии».
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