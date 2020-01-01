Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Слава Каминская засветила стройные ножки в сауне instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость разлеглась на лежаке, оголив свои длинные ножки. Артистка предстала в коротеньком наряде, который дополнила джинсовой курткой и туфлями на шпильках. Также звезда распустила волосы и сделала яркий макияж.

Под публикацией Слава призналась, что в этом году на Крещение вместо проруби предпочла сауну:

«Прорубь и люди. Девиз сегодняшнего дня. Обычно я тоже купаюсь, как и большинство девочек, для фото в Инста. Но сегодня мне никто не составил компанию 😭🤧🤦🏽‍♀️. Поэтому придётся разбавить эту чудесную ленту фоткой из сауны».

Поклонники восхитились внешним видом Каминской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Королева». «Ноги красивые». «Красота неземная». «Очень красивая». «Невероятная!»

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