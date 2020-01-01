«Совсем не изменилась»: Настя Каменских повторила свое детское фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Настя Каменских повторила свое детское фото instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На первом кадре знаменитость позирует, лежа на кровати, в пижаме и красной кепке. Артистка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту. На втором снимке Настя показала, как выглядела в детстве, в такой же позе, и даже в идентичном головном уборе.

Под публикацией Каменских не призналась, какая разница между фото, однако отметила, что кепка все еще подходит:

«И кепка по-прежнему подходит. Проведите пальцем влево, чтобы найти разницу ❤️👩‍👧».

Поклонники восхитились милыми снимками Насти Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Такая маленькая и сладкая». «В любом возрасте прекрасная Настя». «Ты совсем не изменилась!» «Какая хорошенькая». «Класс, очень красивая». «Ой, ну богиня». «Супер! Класс!»

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