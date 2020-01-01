«Совсем не изменилась»: Настя Каменских повторила свое детское фото
Читай также: Надя Дорофеева восхитила сексуальными танцами на каблуках
Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На первом кадре знаменитость позирует, лежа на кровати, в пижаме и красной кепке. Артистка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту. На втором снимке Настя показала, как выглядела в детстве, в такой же позе, и даже в идентичном головном уборе.
Под публикацией Каменских не призналась, какая разница между фото, однако отметила, что кепка все еще подходит:
«И кепка по-прежнему подходит. Проведите пальцем влево, чтобы найти разницу ❤️👩👧».
Поклонники восхитились милыми снимками Насти Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Такая маленькая и сладкая».
«В любом возрасте прекрасная Настя».
«Ты совсем не изменилась!»
«Какая хорошенькая».
«Класс, очень красивая».
«Ой, ну богиня».
«Супер! Класс!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Слава Каминская засветила стройные ножки в сауне
- Оля Полякова показала, как ее дочери издеваются друг над другом
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил