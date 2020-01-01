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Надя Дорофеева восхитила сексуальными танцами на каблуках

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Украинская певица Надя Дорофеева порадовала фанатов соблазнительным танцем.

Надя Дорофеева восхитила сексуальными танцами на каблуках
Надя Дорофеева восхитила сексуальными танцами на каблуках
instagram.com/nadya.do.do

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Известная исполнительница Надя Дорофеева начала успешную сольную карьеру и подарила поклонникам первый хит «Gorit». Новая песня стала не только самой долгожданной и обсуждаемой, но и полюбилась большинству фанатов.

На одной из фан-страничек артистки появился видеоролик, где Надя сексуально танцует под свою первую сольную песню. Певица предстала в топе, лосинах с завышенной талией и коротенькой кофточке. Стильный наряд Дорофеева дополнила босоножками на каблуках и распущенными волосами.

Поклонники восхитились пластичностью Нади, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Молодчинка».

«Прикольно».

«Я тебя смотрю с шести лет и мне нравится».

«Кривляка».

«Надька, не будь как Каменских».

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Источник: ivonа bigmir)net

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