«Ножки созданы для поцелуев»: Наталья Могилевская взбудоражила Сеть пляжным снимком
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в коротеньком платьице, которое оголяет ее аппетитные ножки, на фоне моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Наталья поздравила своих фолловеров с праздником Крещения:
«Наука и медицина не смогли объяснить величие того, что дарит нам Стихия. Такие праздники - великий способ почувствовать ее силу и неограниченные возможности вокруг нас, а также внутри нас.
Поздравляю вас с праздником Крещения! Желаю вам чистоты и в доме, и в теле, и в вашем сердце».
Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарное фото».
«Красотка!»
«Моя ты гарнюня».
«Как женщина вы мне нравитесь».
«Великолепная Наталья, Ваши нежнейшие ножки созданы для поцелуев».
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