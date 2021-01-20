Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками архивным снимком.

«Ножки созданы для поцелуев»: Наталья Могилевская взбудоражила Сеть пляжным снимком instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в коротеньком платьице, которое оголяет ее аппетитные ножки, на фоне моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Наталья поздравила своих фолловеров с праздником Крещения:

«Наука и медицина не смогли объяснить величие того, что дарит нам Стихия. Такие праздники - великий способ почувствовать ее силу и неограниченные возможности вокруг нас, а также внутри нас.

Поздравляю вас с праздником Крещения! Желаю вам чистоты и в доме, и в теле, и в вашем сердце».

Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарное фото». «Красотка!» «Моя ты гарнюня». «Как женщина вы мне нравитесь». «Великолепная Наталья, Ваши нежнейшие ножки созданы для поцелуев».

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