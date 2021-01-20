Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Ножки созданы для поцелуев»: Наталья Могилевская взбудоражила Сеть пляжным снимком

Комментариев: 2
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками архивным снимком.

«Ножки созданы для поцелуев»: Наталья Могилевская взбудоражила Сеть пляжным снимком
«Ножки созданы для поцелуев»: Наталья Могилевская взбудоражила Сеть пляжным снимком
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: Никто не ожидал: Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности

Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в коротеньком платьице, которое оголяет ее аппетитные ножки, на фоне моря. Пляжный образ артистка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Наталья поздравила своих фолловеров с праздником Крещения:

«Наука и медицина не смогли объяснить величие того, что дарит нам Стихия. Такие праздники - великий способ почувствовать ее силу и неограниченные возможности вокруг нас, а также внутри нас.
Поздравляю вас с праздником Крещения! Желаю вам чистоты и в доме, и в теле, и в вашем сердце».

Поклонники восхитились внешним видом Могилевской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарное фото».

«Красотка!»

«Моя ты гарнюня».

«Как женщина вы мне нравитесь».

«Великолепная Наталья, Ваши нежнейшие ножки созданы для поцелуев».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Наталья Могилевская 2020, Наталья Могилевская певица, Наталья Могилевская фото, Наталья Могилевская инстаграм, Наталья Могилевская новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
клим  (аноним)  20.01.2021, 11:56
Оценка:  +1
клим
Годы берут свое.
гость  (аноним)  20.01.2021, 09:54
Оценка:  +3
гость
Как для бабки старой то пойдёт
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь