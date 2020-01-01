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Никто не ожидал: Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе stories запечатлела весь процесс, который помогает ей постройнеть за короткий срок. На первом кадре знаменитость предстала замотанной бинтами, которые смочены в специальном растворе. Однако грудь девушки осталась обнаженной, она прикрыла ее рукой.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
instagram.com/lesia_nikituk

На втором снимке девушка показала, что ее замотали в одеяло, где ее тело грелось и «худело» целый час.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
instagram.com/lesia_nikituk

После чего Леся отправилась на прессотерапию, которая проводилась с помощью специального костюма и аппарата.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности
instagram.com/lesia_nikituk

По словам Никитюк, после перечисленных процедур ее тело в объемах уменьшилось на 5 сантиметров.

instagram.com/lesia_nikituk

Стоит отметить, что Леся часто радует своих фанатов откровенными фото, где обнажает свое шикарное тело в мини-платьях. А фолловеры с большим интересом наблюдают за ее жизнью, активно комментируя каждую публикацию.

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Источник: ivonа bigmir)net

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