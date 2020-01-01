Никто не ожидал: Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: «Смеюсь уже несколько часов»: Регина Тодоренко поделилась забавным видео с сыном

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм в разделе stories запечатлела весь процесс, который помогает ей постройнеть за короткий срок. На первом кадре знаменитость предстала замотанной бинтами, которые смочены в специальном растворе. Однако грудь девушки осталась обнаженной, она прикрыла ее рукой.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности instagram.com/lesia_nikituk

На втором снимке девушка показала, что ее замотали в одеяло, где ее тело грелось и «худело» целый час.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности instagram.com/lesia_nikituk

После чего Леся отправилась на прессотерапию, которая проводилась с помощью специального костюма и аппарата.

Леся Никитюк оголила грудь и раскрыла секрет стройности instagram.com/lesia_nikituk

По словам Никитюк, после перечисленных процедур ее тело в объемах уменьшилось на 5 сантиметров.

instagram.com/lesia_nikituk

Стоит отметить, что Леся часто радует своих фанатов откровенными фото, где обнажает свое шикарное тело в мини-платьях. А фолловеры с большим интересом наблюдают за ее жизнью, активно комментируя каждую публикацию.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.