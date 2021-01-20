Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Это очень смешно»: Маша Ефросинина спародировала Монатика

Комментариев: 1
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Маша Ефросинина спародировала Монатика
Маша Ефросинина спародировала Монатика
instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: «Образ гламурной курицы»: Алина Гросу удивила фанатов неожиданным видео

Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала шутливое видео. На кадрах показали сперва фото Дмитрия Монатика, который позирует на Мальдивах на берегу океана с оголенным торсом в разных позах. А следом Маша повторила все акробатические этюды Монатика только уже в заснеженном Киеве, в пальто и шапке. Таким способом Ефросинина решила поднять настроение себе и фолловерам, которые остались дома, а не поехали на отдых, как большинство звезд шоу-бизнеса.

Смешной видеоролик Маша подписала так:

«#завистьнемоё».

Поклонники восхитились чувством юмора Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шедеврально 👏🏻».

«Класс! Я тебя обожаю!»

«Маша, вы просто суперпозитивный человек».

«Маша, вы как всегда на высоте».

«Вы молодец, Маша! Это очень смешно».

Не смог пройти мимо и Дмитрий Монатик, поэтому написал саркастический комментарий:

«Это очень хорошие упражнения! Хорошо, что ты их делаешь, Маша! Спина никогда не будет болеть!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина, Маша Ефросинина 2020, Маша Ефросинина телеведущая, Маша Ефросинина видео, Маша Ефросинина инстаграм, Маша Ефросинина новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.01.2021, 12:51
Оценка:  0
гость
Ёбнутая Керченская дурилка картонная.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь