«Это очень смешно»: Маша Ефросинина спародировала Монатика

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Маша Ефросинина спародировала Монатика instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: «Образ гламурной курицы»: Алина Гросу удивила фанатов неожиданным видео

Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала шутливое видео. На кадрах показали сперва фото Дмитрия Монатика, который позирует на Мальдивах на берегу океана с оголенным торсом в разных позах. А следом Маша повторила все акробатические этюды Монатика только уже в заснеженном Киеве, в пальто и шапке. Таким способом Ефросинина решила поднять настроение себе и фолловерам, которые остались дома, а не поехали на отдых, как большинство звезд шоу-бизнеса.

Смешной видеоролик Маша подписала так:

«#завистьнемоё».

Поклонники восхитились чувством юмора Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шедеврально 👏🏻». «Класс! Я тебя обожаю!» «Маша, вы просто суперпозитивный человек». «Маша, вы как всегда на высоте». «Вы молодец, Маша! Это очень смешно».

Не смог пройти мимо и Дмитрий Монатик, поэтому написал саркастический комментарий:

«Это очень хорошие упражнения! Хорошо, что ты их делаешь, Маша! Спина никогда не будет болеть!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.