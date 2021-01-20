«Это очень смешно»: Маша Ефросинина спародировала Монатика
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала шутливое видео. На кадрах показали сперва фото Дмитрия Монатика, который позирует на Мальдивах на берегу океана с оголенным торсом в разных позах. А следом Маша повторила все акробатические этюды Монатика только уже в заснеженном Киеве, в пальто и шапке. Таким способом Ефросинина решила поднять настроение себе и фолловерам, которые остались дома, а не поехали на отдых, как большинство звезд шоу-бизнеса.
Смешной видеоролик Маша подписала так:
«#завистьнемоё».
Поклонники восхитились чувством юмора Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шедеврально 👏🏻».
«Класс! Я тебя обожаю!»
«Маша, вы просто суперпозитивный человек».
«Маша, вы как всегда на высоте».
«Вы молодец, Маша! Это очень смешно».
Не смог пройти мимо и Дмитрий Монатик, поэтому написал саркастический комментарий:
«Это очень хорошие упражнения! Хорошо, что ты их делаешь, Маша! Спина никогда не будет болеть!»
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