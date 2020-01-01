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«Образ гламурной курицы»: Алина Гросу удивила фанатов неожиданным видео

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Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Алина Гросу удивила фанатов неожиданным видео
Алина Гросу удивила фанатов неожиданным видео
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала юмористическое видео. На кадре знаменитость предстала в черной кофточке, шарфике и солнцезащитных очках. Стильный образ артистка дополнила распущенными блондинистыми волосами и выразительным макияжем с акцентом на губах. На видео певица представила, что пришла в McDonald's после локдауна и дала интервью.

Стоит отметить, что Алина часто радует фанатов новым форматом – шутливыми роликами, где примеряет на себя разные ролики. Фолловеры восхищаются артистичностью Гросу, и осыпают ее комплиментами в комментариях:

«Образ гламурной курицы повеселил».

«Класс!»

«Красотка!»

«Супер! Забавно».

«Прикольная девчонка».

«Невероятная».

«Ты супер, я имею ввиду, как актриса в этом ролике».

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Источник: ivonа bigmir)net

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