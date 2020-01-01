«Образ гламурной курицы»: Алина Гросу удивила фанатов неожиданным видео
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала юмористическое видео. На кадре знаменитость предстала в черной кофточке, шарфике и солнцезащитных очках. Стильный образ артистка дополнила распущенными блондинистыми волосами и выразительным макияжем с акцентом на губах. На видео певица представила, что пришла в McDonald's после локдауна и дала интервью.
Стоит отметить, что Алина часто радует фанатов новым форматом – шутливыми роликами, где примеряет на себя разные ролики. Фолловеры восхищаются артистичностью Гросу, и осыпают ее комплиментами в комментариях:
«Образ гламурной курицы повеселил».
«Класс!»
«Красотка!»
«Супер! Забавно».
«Прикольная девчонка».
«Невероятная».
«Ты супер, я имею ввиду, как актриса в этом ролике».
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