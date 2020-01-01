Создатели перезапуска "Секса в большом городе" рассекретили, кто заменит Саманту

В сиквеле сериала "Секс в большом городе" появятся две новые главные героини.

Неделю назад исполнительницы главных ролей в “Сексе в большом городе“ Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) показали в Инстаграм тизер продолжения сериала.

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Уже известно, что платформа HBO Max начнет съемки сиквела весной в Нью-Йорке. Продолжение сериала выйдет под названием “And Just Like That“ (И вот так) и будет состоят из десяти серий по 30 минут.

Также сообщалось, что актриса Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс, отказалась принимать участие в съемках. На днях инсайдеры рассекретили, кто может заменить героиню в новом сезоне. Как пишет DailyMail, в сиквеле появятся сразу два новых “цветных“ персонажа.

“Саманта не вернется, но мы представляем двух новых персонажей, сильных и смелых цветных женщин, которые помогут представить сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Пришло время показать в шоу лица и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году“, - говорит источник издания.

По словам инсайдера, среди главных героинь зрители увидят афроамериканку и женщину азиатского происхождения.

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