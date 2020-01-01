Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар празднует день рождения на Мальдивах.

В понедельник, 18 января, украинская прима-балерина, судья проекта “Танці з зірками“ и исполняющая обязанности директора Киевского хореографического училища, Екатерина Кухар отмечает день рождения.

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Свое 39-летие Народная артистка отпразднует на Мальдивах. Екатерина уже поделилась в Инстаграм первым кадром с отдыха за границей. На пикантном фото именинница демонстрировала на пляже стройные и длинные ножки в зеленом купальнике и пестром халатике. В описании к снимку Кухар призналась, что с юмором относится к возрасту.

“Сегодня в мой День Рождения я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц... и тут на ум пришла одна весёлая штука: У каждой женщины есть несколько этапов возраста: 1. Она нервирует отца... (это мы уже проходили) 2. Достаёт мужа... (с этим я справляюсь идеально) 3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку... Но меня это не пугает, потому что я живу интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь и вдыхаю её аромат всеми фибрами! Может в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, НО она МОЯ!“, - написала балерина.

Екатерина Кухар поделилась пикантным фото в честь своего 39-летия instagram.com/ekaterinakukhar_official

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