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В Сети появился тизер продолжения культового сериала "Секс в большом городе"

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Новый сезон "Секса в большом городе" выйдет под другим названием и без одной из главных актрис.
В Сети появился тизер продолжения культового сериала "Секс в большом городе"
В Сети появился тизер продолжения культового сериала "Секс в большом городе"
Getty Images

Платформа HBO Max готовит продолжение знаменитого американского сериала “Секс в большом городе“. Исполнительницы главных ролей Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) уже поделились в Инстаграм тизером сиквела. По данным The Hollywood Reporter, актриса Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс, отказалась принимать участие в съемках из-за давнего конфликта с Паркер.

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Сообщается, что продолжение сериала выйдет под названием “And Just Like That“ (И вот так) и расскажет о жизни главных героинь 20 лет спустя. Новый сезон будет состоят из десяти серий по 30 минут. Съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата премьеры пока не сообщается.

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Теги: Секс в большом городе
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Источник: hollywoodreporter.com

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