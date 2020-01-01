Певица Вера Брежнева откровенно рассказала об отношениях с продюсером Константином Меладзе.

"С гениями сложно": Брежнева рассказала, как решилась на брак с Меладзе instagram.com/ververa

Экс-участница знаменитого трио “ВИА Гра“, певица, актриса и ведущая Вера Брежнева дала откровенное интервью для ютуб-канала бывшего генерального директора Муз-ТВ Армана Давлетярова.

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В ролике 38-летняя звезда высказалась о браке с композитором и продюсером Константином Меладзе, который старше ее на 19 лет. По словам Брежневой, она вышла замуж за Меладзе только после того, как удостоверилась, что он надежный мужчина.

“После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся - каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу“, - призналась Вера.

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Кроме того, Брежнева заявила, что ее супруг очень спокойный , однако даже у него есть точка кипения. Поэтому артистка делает все, чтобы до конфликтов дело не доходило.

“Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я как мудрая женщина старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других“, - рассказала знаменитость.

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