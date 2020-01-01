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Ариана Гранде засветила стройную фигуру в черном боди

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Певица Ариана Гранде опубликовала соблазнительное фото.
Ариана Гранде засветила стройную фигуру в черном боди
Ариана Гранде засветила стройную фигуру в черном боди
instagram.com/arianagrande

Популярная американская певица, актриса, обладательница премии “Грэмми“ и звезда сериала “Виктория-победительница“ Ариана Гранде поделилась в Сети соблазнительным кадром. На своей странице в Инстаграм 27-летняя исполнительница обнародовала фотографию, где позировала полулежа на полу на фоне белой стены.

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Девушка предстала перед камерой в черных колготах, туфлях на шпильке и черном боди, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Пикантный образ она дополнила фирменным высоким хвостом. Свежий снимок Гранде подписала строчкой из ремикса хита “34+35“.

Ариана Гранде засветила стройную фигуру в черном боди
Ариана Гранде засветила стройную фигуру в черном боди
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Теги: Ариана Гранде
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Источник: ivonа bigmir)net

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