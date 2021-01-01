Фотограф Соня Плакидюк поздравила Олю Полякову с днем рождения, опубликовав ее пикантные фото.

Известный украинский фэшн-фотограф, эксперт проекта “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк поделилась с подписчиками кадрами из откровенных фотосессий своей подруги, певицы Оли Поляковой, которая 17 января отметила день рождения.

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По случаю праздника Плакидюк обнародовала в Инстаграм пикантные фото именинницы. На первом черно-белом снимке Полякова запечатлена в белой рубашке, черном чокере, черных перчатках и высоких латексных сапогах. На других фото певица примеряла платья с огромным декольте зеленого и красного цвета и красные сапоги. Еще на двух кадрах в черном бюстгальтере, клетчатой юбке, прозрачных перчатках, чокере и клетчатом жакете.

“Любовь моя! Сколько мы с тобой уже сняли и отквасили - и сколько еще снимем и отквасим!❤️ Сияй яркой звездой каждую секунду и заряжай своей королевской энергией всех вокруг, как умеешь только ты😘 С Днём Рождения!💫 Обожаю и делаю глубокий книксен, наша #королеваночи ❤️😜“, - подписала фото Плакидюк.

Соня Плакидюк показала кадры из эротической фотосессии Оли Поляковой instagram.com/moi_sofism

Соня Плакидюк показала кадры из эротической фотосессии Оли Поляковой instagram.com/moi_sofism

Соня Плакидюк показала кадры из эротической фотосессии Оли Поляковой instagram.com/moi_sofism

Соня Плакидюк показала кадры из эротической фотосессии Оли Поляковой instagram.com/moi_sofism

Соня Плакидюк показала кадры из эротической фотосессии Оли Поляковой instagram.com/moi_sofism

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