Эшли Грэм запостила видео, где позировала совсем без одежды
Модель plus-size Эшли Грем засветила целлюлит на обнаженном видео.
Всемирно известная американская plus-size модель Эшли Грэм взбудоражила Сеть свежей откровенной публикацией в Инстаграм. На странице 33-летней знаменитости появилось видео, где она позировала совсем без одежды.
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Пышнотелая красотка не стеснялась демонстрировать на камеру обнаженную грудь и бедра с целлюлитом под трек Kelly Rowland - “Crazy“. “Голый“ образ Эшли дополнила массивной золотистой цепочкой.
“Люблю себя не каждый день, но часто! В любом случае.... Тело-тело-тело“, - подписала ролик Грэм.
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