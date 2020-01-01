Модель plus-size Эшли Грем засветила целлюлит на обнаженном видео.

Эшли Грэм запостила видео, где позировала совсем без одежды instagram.com/ashleygraham

Всемирно известная американская plus-size модель Эшли Грэм взбудоражила Сеть свежей откровенной публикацией в Инстаграм. На странице 33-летней знаменитости появилось видео, где она позировала совсем без одежды.

Читай также: Зои Кравиц запостила голое фото после слухов о разводе

Пышнотелая красотка не стеснялась демонстрировать на камеру обнаженную грудь и бедра с целлюлитом под трек Kelly Rowland - “Crazy“. “Голый“ образ Эшли дополнила массивной золотистой цепочкой.

“Люблю себя не каждый день, но часто! В любом случае.... Тело-тело-тело“, - подписала ролик Грэм.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​