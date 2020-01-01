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Эшли Грэм запостила видео, где позировала совсем без одежды

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Модель plus-size Эшли Грем засветила целлюлит на обнаженном видео.
Эшли Грэм запостила видео, где позировала совсем без одежды
Эшли Грэм запостила видео, где позировала совсем без одежды
instagram.com/ashleygraham

Всемирно известная американская plus-size модель Эшли Грэм взбудоражила Сеть свежей откровенной публикацией в Инстаграм. На странице 33-летней знаменитости появилось видео, где она позировала совсем без одежды.

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Пышнотелая красотка не стеснялась демонстрировать на камеру обнаженную грудь и бедра с целлюлитом под трек Kelly Rowland - “Crazy“. “Голый“ образ Эшли дополнила массивной золотистой цепочкой.

“Люблю себя не каждый день, но часто! В любом случае.... Тело-тело-тело“, - подписала ролик Грэм.

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: ivonа bigmir)net

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