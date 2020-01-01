Анна Седокова в ярком бикини блеснула фигурой на Мальдивах

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова поделилась пляжным фото.

Известная певица и ведущая, бывшая солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова отправилась на зимний отпуск в теплые края. Звезда улетела на Мальдивы и уже поделилась первыми кадрами с отдыха.

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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала пляжное фото, где крупным планом продемонстрировала загорелые бедра в вязаном раздельном купальнике желтого цвета.

Кроме того Анна обнародовала короткое видео, где она в этом же купальнике и белой шляпе каталась на белой машине для гольфа. Причем певица сама сидела за рулем.

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