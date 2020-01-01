Анна Седокова в ярком бикини блеснула фигурой на Мальдивах
Известная певица и ведущая, бывшая солистка “ВИА Гры“ Анна Седокова отправилась на зимний отпуск в теплые края. Звезда улетела на Мальдивы и уже поделилась первыми кадрами с отдыха.
Читай также: Эшли Грэм запостила видео, где позировала совсем без одежды
Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка опубликовала пляжное фото, где крупным планом продемонстрировала загорелые бедра в вязаном раздельном купальнике желтого цвета.
Кроме того Анна обнародовала короткое видео, где она в этом же купальнике и белой шляпе каталась на белой машине для гольфа. Причем певица сама сидела за рулем.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Соня Плакидюк показала кадры из эротической фотосессии Оли Поляковой
- Вера Брежнева показала редкие фото с обеими дочерьми
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил