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Такого никто не ожидал: Седокова показала, с кем отдыхает на Мальдивах

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Певица Анна Седокова отправилась на отдых без молодого мужа .

Анна Седокова показала, с кем улетела на отдых
Анна Седокова показала, с кем улетела на отдых
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая не так давно стала женой молодого баскетболиста Яниса Тиммы, осталась на отдыхе сама. Артистка отдыхает с матрасом.

Об этом знаменитость написала в Инстаграм.

На фото, которые Анна добавила к публикации, она появилась в ярко-желтом бикини. В центре кадра оказалось бедро звезды. На втором снимке Анна показала своего “спутника“ - надувной матрас.

На втором фото в карусели тот с кем я отдыхаю ... ¿Te gusta ❤️? - написала певица.

Возможно, Анна подразнила подписчиков, которые недавно раскритиковали ее откровенное фото с Янисом? Или правда Тимма оставил горячую супругу саму на Мальдивах?

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Теги: Анна Седокова, фото в бикини, Янис Тимма, Мальдивы
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Источник: ivonа bigmir)net

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