Такого никто не ожидал: Седокова показала, с кем отдыхает на Мальдивах
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Певица Анна Седокова, которая не так давно стала женой молодого баскетболиста Яниса Тиммы, осталась на отдыхе сама. Артистка отдыхает с матрасом.
Об этом знаменитость написала в Инстаграм.
На фото, которые Анна добавила к публикации, она появилась в ярко-желтом бикини. В центре кадра оказалось бедро звезды. На втором снимке Анна показала своего “спутника“ - надувной матрас.
На втором фото в карусели тот с кем я отдыхаю ... ¿Te gusta ❤️? - написала певица.
Возможно, Анна подразнила подписчиков, которые недавно раскритиковали ее откровенное фото с Янисом? Или правда Тимма оставил горячую супругу саму на Мальдивах?
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