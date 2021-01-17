Уже не как у Ким? Настя Каменских показала похудевшие ягодицы и поразила сеть

Певица Настя Каменских показала роскошную фигуру на пляже .

Настя Каменских показала сочные ягодицы на фото instagram.com/kamenskux

Читай также: “Зависть не мое“: Ефросинина “разорвала“ сеть пародией на Каменских

Певица Настя Каменских поразила фигурой на Мальдивах. Звезда добавила несколько фото, на которых показала ягодицы в стрингах.

Фото Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре она засветилась в ярком бикини на фоне пальм. Настя Каменских позирует со спины - в центре внимания оказываются ее ягодицы.

Прекрасная утренняя пробежка 🏃🏽‍♀️ - подписала фото Каменских.

Настя Каменских показала сочные ягодицы на фото instagram.com/kamenskux

Боже яка краса!!!! 🔥

Красивое лицо и сексуально тело. Видно, что труууууд

Какая умничка! В отличной форме!👍👍👍

Что-то схудла... пышненькая лучше была

Настя, ты прекрасна, но попка твоя это всё, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: