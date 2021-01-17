Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Уже не как у Ким? Настя Каменских показала похудевшие ягодицы и поразила сеть

Комментариев: 2
Певица Настя Каменских показала роскошную фигуру на пляже .

Настя Каменских показала сочные ягодицы на фото
Настя Каменских показала сочные ягодицы на фото
instagram.com/kamenskux

Читай также: “Зависть не мое“: Ефросинина “разорвала“ сеть пародией на Каменских

Певица Настя Каменских поразила фигурой на Мальдивах. Звезда добавила несколько фото, на которых показала ягодицы в стрингах.

Фото Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре она засветилась в ярком бикини на фоне пальм. Настя Каменских позирует со спины - в центре внимания оказываются ее ягодицы.

Прекрасная утренняя пробежка 🏃🏽‍♀️ - подписала фото Каменских.

Настя Каменских показала сочные ягодицы на фото
Настя Каменских показала сочные ягодицы на фото
instagram.com/kamenskux

  • Боже яка краса!!!! 🔥
  • Красивое лицо и сексуально тело. Видно, что труууууд
  • Какая умничка! В отличной форме!👍👍👍
  • Что-то схудла... пышненькая лучше была
  • Настя, ты прекрасна, но попка твоя это всё, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, пробежка, фигура звезд в бикини, фото в купальниках
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.01.2021, 20:14
Оценка:  0
гость
Она конечно ужас испытывает каждый раз когда смотрит на себя в зеркало.
гость  (аноним)  17.01.2021, 20:12
Оценка:  +2
гость
Подзаeбала фотошопом. На тень посмотрела бы , выступающий жир на ляшках
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь