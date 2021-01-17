Уже не как у Ким? Настя Каменских показала похудевшие ягодицы и поразила сеть
Певица Настя Каменских показала роскошную фигуру на пляже .
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Певица Настя Каменских поразила фигурой на Мальдивах. Звезда добавила несколько фото, на которых показала ягодицы в стрингах.
Фото Каменских добавила в Инстаграм.
В кадре она засветилась в ярком бикини на фоне пальм. Настя Каменских позирует со спины - в центре внимания оказываются ее ягодицы.
Прекрасная утренняя пробежка 🏃🏽♀️ - подписала фото Каменских.
- Боже яка краса!!!! 🔥
- Красивое лицо и сексуально тело. Видно, что труууууд
- Какая умничка! В отличной форме!👍👍👍
- Что-то схудла... пышненькая лучше была
- Настя, ты прекрасна, но попка твоя это всё, - написали в сети.
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