"Зависть не мое": Ефросинина "разорвала" сеть пародией на Каменских

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как отдыхает в заснеженном Киеве - программа не уступает Мальдивам.

Ефросинина насмешила сеть пародией на Настю Каменских instagram.com/mashaefrosinina

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Телеведущая Маша Ефросинина рассмешила сеть пародией на певицу Настю Каменских. На днях Каменских, которая отдыхает с мужем - продюсером, рэпером Алексеем Потапенко на Мальдивах, показала роскошный завтрак прямо в бассейне.

Ефросинина ответила Каменских в Инстаграм.

Телеведущая записала забавное видео, в котором продемонстрировала завтрак на похожем подносе - но только в заснеженном Киеве.

В кадре Ефросинина даже умудрилась поплавать по снегу.

#завистьнемоё

😉 @kamenskux 😉, - подписала видео Ефросинина.

Ахахахахахахахахаха😂❤️❤️❤️

Как перестать ржать????

😂мало, кто знает - но под пуховиком все равно купальник !!!

Класс 😂 Как это жизненно! Я в лагере с вами

Клаааас, спасибо 🤣🤣🤣, - написали в сети.

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