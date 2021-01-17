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"Зависть не мое": Ефросинина "разорвала" сеть пародией на Каменских

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Телеведущая Маша Ефросинина показала, как отдыхает в заснеженном Киеве - программа не уступает Мальдивам.

Ефросинина насмешила сеть пародией на Настю Каменских
Ефросинина насмешила сеть пародией на Настю Каменских
instagram.com/mashaefrosinina

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Телеведущая Маша Ефросинина рассмешила сеть пародией на певицу Настю Каменских.  На днях Каменских, которая отдыхает с мужем - продюсером, рэпером Алексеем Потапенко на Мальдивах, показала роскошный завтрак прямо в бассейне.

Ефросинина ответила Каменских в Инстаграм.

Телеведущая записала забавное видео, в котором продемонстрировала завтрак на похожем подносе - но только в заснеженном Киеве.

В кадре Ефросинина даже умудрилась поплавать по снегу.

#завистьнемоё
😉 @kamenskux 😉, - подписала видео Ефросинина.

  • Ахахахахахахахахаха😂❤️❤️❤️
  • Как перестать ржать????
  • 😂мало, кто знает - но под пуховиком все равно купальник !!!
  • Класс 😂 Как это жизненно! Я в лагере с вами
  • Клаааас, спасибо 🤣🤣🤣, - написали в сети.

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Теги: Настя Каменских, Маша Ефросинина, пародии, пародии
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Юрий Горбунов  (аноним)  17.01.2021, 18:53
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Юрий Горбунов
Спасиба, падрачил!
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