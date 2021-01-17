"Зависть не мое": Ефросинина "разорвала" сеть пародией на Каменских
Телеведущая Маша Ефросинина показала, как отдыхает в заснеженном Киеве - программа не уступает Мальдивам.
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Телеведущая Маша Ефросинина рассмешила сеть пародией на певицу Настю Каменских. На днях Каменских, которая отдыхает с мужем - продюсером, рэпером Алексеем Потапенко на Мальдивах, показала роскошный завтрак прямо в бассейне.
Ефросинина ответила Каменских в Инстаграм.
Телеведущая записала забавное видео, в котором продемонстрировала завтрак на похожем подносе - но только в заснеженном Киеве.
В кадре Ефросинина даже умудрилась поплавать по снегу.
#завистьнемоё
😉 @kamenskux 😉, - подписала видео Ефросинина.
- Ахахахахахахахахаха😂❤️❤️❤️
- Как перестать ржать????
- 😂мало, кто знает - но под пуховиком все равно купальник !!!
- Класс 😂 Как это жизненно! Я в лагере с вами
- Клаааас, спасибо 🤣🤣🤣, - написали в сети.
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