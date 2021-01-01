Узнайте свой персональный запах парфюма.

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Астрологи рассказали, какой запах парфюма или туалетной воды вам подойдет, согласно вашему знаку Зодиака.

Найти свой запах - непростая задача, порой вопрос затягивается на годы. Пока вы не найдете тот самый парфюм, который станет самым любимым.

А что же говорят звезды? Как известно, каждый знак Зодиака обладает определенной чертой характера, и, следовательно, исходя из этого, можно смело определить какой запах ему больше всего подходит.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, какие пять знаков Зодиака выйдут замуж в 2021 году.

Какой запах парфюма подходит каждому знаку Зодиака freepik.com

Итак, парфюм для каждого знака Зодиака:

Овен – импульсивный – острые, резкие запахи;

Телец – любит уют – свежий бергамот;

Близнецы – любознательны – пряные благовония;

Рак – чувственный – цветочно-фруктовый парфюм;

Лев – энергичный – насыщенные ароматы;

Дева – романтичные – цветочные запахи;

Весы – уверенные – сладкие благовония;

Скорпион – бойкий – тонкий нарцисс;

Стрелец – оптимистичный – цитрусовые;

Козерог – ответственный – терпкие табачные ароматы;

Водолей – независимый – тонкий цветочный парфюм;

Рыбы –нежные – редкие нежные цветы.

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