Jerry Heil почти разделась на кухонном столе - фото
Певица Яна Шамаева показала откровенные кадры в шелковом белье.
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Певица Jerry Heil поразила поклонников пикантными кадрами. Знаменитость выбралась на кухонный стол и сверкнула шелковым бельем.
Фото Jerry добавила в Инстаграм.
На фото она сидит на кухонной столешнице. Звезда позирует в брюках и шелковой комбинации, которая сползла с ее плеча.
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