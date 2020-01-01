Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слишком горячо: Анна Седокова задрала платье и показала упругие ягодицы

Комментариев: 0
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Анна Седокова задрала платье и показала упругие ягодицы
Анна Седокова задрала платье и показала упругие ягодицы
instagram.com/annasedokova

Читай также: «Вот это секси»: Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своего мужа. Для фотосессии пара выбрала весьма откровенные наряды: молодой супруг Седоковой надел белые шорты, а торс оголил, в то время как Анна продемонстрировала аппетитные формы в ярко-розовом коротеньком платье. Соблазнительный наряд звезды обнажил ее стройные ноги и упругие ягодицы.

Под публикацией Анна призналась, что больше не будет делится с фолловерами личным, поскольку излишняя искренность негативно отражается на ее семье:

«Я люблю Инстаграм. Но не позволю ему разрушать мою жизнь.
Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом. Я работаю над этим. Мои дети и мой муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото как это и Инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше личной».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Анна Седокова 2020, Анна Седокова певица, Анна Седокова муж, Анна Седокова фото, Анна Седокова инстаграм, Анна Седокова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь