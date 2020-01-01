Слишком горячо: Анна Седокова задрала платье и показала упругие ягодицы

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Анна Седокова задрала платье и показала упругие ягодицы instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своего мужа. Для фотосессии пара выбрала весьма откровенные наряды: молодой супруг Седоковой надел белые шорты, а торс оголил, в то время как Анна продемонстрировала аппетитные формы в ярко-розовом коротеньком платье. Соблазнительный наряд звезды обнажил ее стройные ноги и упругие ягодицы.

Под публикацией Анна призналась, что больше не будет делится с фолловерами личным, поскольку излишняя искренность негативно отражается на ее семье:

«Я люблю Инстаграм. Но не позволю ему разрушать мою жизнь.

Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом. Я работаю над этим. Мои дети и мой муж будут улыбаться с красивых профессиональных фото как это и Инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше личной».

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