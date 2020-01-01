Редкий кадр: Ольга Фреймут показала лица своих детей

Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками семейным снимком.

Ольга Фреймут показала лица своих детей instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует с сыном Валерием и младшей дочерью Евдокией на фоне бирюзового океана. Погодные условия вынудили звездную семейку надеть курточки, однако это не стало поводом для грусти. Ольга выглядит очень счастливо рядом с близкими людьми.

Стоит отметить, что Фреймут довольно редко делится с фолловерами личными моментами из жизни. Телезвезда предпочитает транслировать съемочные процессы либо поучительные видео.

Редкое фото детей стало настоящей неожиданностью для поклонников Ольги, которые осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Красивое фото». «Оля! Так мило!» «Вы прекрасны». «Какие красивые, солнечные, нежные». «Очаровательное фото, очень красивые». «Какая красота, неземная!»

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