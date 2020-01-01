Редкий кадр: Ольга Фреймут показала лица своих детей
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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует с сыном Валерием и младшей дочерью Евдокией на фоне бирюзового океана. Погодные условия вынудили звездную семейку надеть курточки, однако это не стало поводом для грусти. Ольга выглядит очень счастливо рядом с близкими людьми.
Стоит отметить, что Фреймут довольно редко делится с фолловерами личными моментами из жизни. Телезвезда предпочитает транслировать съемочные процессы либо поучительные видео.
Редкое фото детей стало настоящей неожиданностью для поклонников Ольги, которые осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:
«Красивое фото».
«Оля! Так мило!»
«Вы прекрасны».
«Какие красивые, солнечные, нежные».
«Очаровательное фото, очень красивые».
«Какая красота, неземная!»
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