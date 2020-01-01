Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкий кадр: Ольга Фреймут показала лица своих детей

Комментариев: 0
Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками семейным снимком.

Ольга Фреймут показала лица своих детей
Ольга Фреймут показала лица своих детей
instagram.com/freimutolia

Читай также: Пышная жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике

Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует с сыном Валерием и младшей дочерью Евдокией на фоне бирюзового океана. Погодные условия вынудили звездную семейку надеть курточки, однако это не стало поводом для грусти. Ольга выглядит очень счастливо рядом с близкими людьми.

Стоит отметить, что Фреймут довольно редко делится с фолловерами личными моментами из жизни. Телезвезда предпочитает транслировать съемочные процессы либо поучительные видео.

Редкое фото детей стало настоящей неожиданностью для поклонников Ольги, которые осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Красивое фото».

«Оля! Так мило!»

«Вы прекрасны».

«Какие красивые, солнечные, нежные».

«Очаровательное фото, очень красивые».

«Какая красота, неземная!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут, Ольга Фреймут 2020, Ольга Фреймут телеведущая, Ольга Фреймут фото, Ольга Фреймут дети, Ольга Фреймут инстаграм, Ольга Фреймут новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь