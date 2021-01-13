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Пышная жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике

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Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Пышная жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике
Пышная жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике
instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию пляжных снимков. На кадрах знаменитость позирует на берегу океана в слитном черном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы. Соблазнительный образ девушка дополнила распущенными волнистыми волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Ирина призналась, что с погодой на отдыхе им не повезло:

«И солнце нам только сниться ...🙏🏾☀️ теперь уже радуемся каждой̆ минуте, когда не льёт как из ведра 🏽‍♀️».

Поклонники восхитились жизнерадостностью Ирины Монатик, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотка Ирина😍👍».

«Как же красиво».

«Зато фото на фоне темного неба крутые🔥».

«Ириш, картинка на заставку 🔥👌».

«Хоча Ірина тут і без Дмитра, але не видно дна в кохання їхнього відра».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Полюбэ    13.01.2021, 11:12
Оценка:  -22
Полюбэ
Всё правильно.Пока её муж-куколд зарабатывает бабло,она изо всех сил ни в чём себе не отказывает за его счёт,пиарясь на всю катушку,в перерывах трахаясь с туземцами.
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