Пышная жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию пляжных снимков. На кадрах знаменитость позирует на берегу океана в слитном черном купальнике, который подчеркивает ее аппетитные формы. Соблазнительный образ девушка дополнила распущенными волнистыми волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Ирина призналась, что с погодой на отдыхе им не повезло:
«И солнце нам только сниться ...🙏🏾☀️ теперь уже радуемся каждой̆ минуте, когда не льёт как из ведра 🏽♀️».
Поклонники восхитились жизнерадостностью Ирины Монатик, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красотка Ирина😍👍».
«Как же красиво».
«Зато фото на фоне темного неба крутые🔥».
«Ириш, картинка на заставку 🔥👌».
«Хоча Ірина тут і без Дмитра, але не видно дна в кохання їхнього відра».
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