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«Ужас, а не фигура»: Настю Каменских раскритиковали за фото в бикини

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Настю Каменских раскритиковали за фото в бикини
Настю Каменских раскритиковали за фото в бикини
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом купальнике с анималистичным принтом, который подчеркивает ее аппетитные формы. Артистка запечатлела себя в номере на фоне дивана, запрокинув голову назад.

Под публикацией Настя призналась, что наслаждается отдыхом:

«Каждый новый день - это день, который вы никогда раньше не видели. Наслаждайтесь каждым его мгновением».

Поклонники раскритиковали внешний вид Каменских, и выразили свое негодование в комментариях:

«Какой ужас…»

«Ноги какие-то слишком бесформенные. В следующий раз советую ограничиться фото только до талии».

«Ужас, а не фигура».

«Ноги длинные, бедра высокие, туловище коротышки. Никогда не симпатизировала».

«Как так можно себя любить? Аж противно смотреть! Не стыдно?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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