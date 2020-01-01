«Ужас, а не фигура»: Настю Каменских раскритиковали за фото в бикини
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом купальнике с анималистичным принтом, который подчеркивает ее аппетитные формы. Артистка запечатлела себя в номере на фоне дивана, запрокинув голову назад.
Под публикацией Настя призналась, что наслаждается отдыхом:
«Каждый новый день - это день, который вы никогда раньше не видели. Наслаждайтесь каждым его мгновением».
Поклонники раскритиковали внешний вид Каменских, и выразили свое негодование в комментариях:
«Какой ужас…»
«Ноги какие-то слишком бесформенные. В следующий раз советую ограничиться фото только до талии».
«Ужас, а не фигура».
«Ноги длинные, бедра высокие, туловище коротышки. Никогда не симпатизировала».
«Как так можно себя любить? Аж противно смотреть! Не стыдно?»
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