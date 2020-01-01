«Ужас, а не фигура»: Настю Каменских раскритиковали за фото в бикини

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Настю Каменских раскритиковали за фото в бикини instagram.com/kamenskux

Читай также: Как девочка: Ольга Фреймут восхитила своим внешним видом на отдыхе

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в открытом купальнике с анималистичным принтом, который подчеркивает ее аппетитные формы. Артистка запечатлела себя в номере на фоне дивана, запрокинув голову назад.

Под публикацией Настя призналась, что наслаждается отдыхом:

«Каждый новый день - это день, который вы никогда раньше не видели. Наслаждайтесь каждым его мгновением».

Поклонники раскритиковали внешний вид Каменских, и выразили свое негодование в комментариях:

«Какой ужас…» «Ноги какие-то слишком бесформенные. В следующий раз советую ограничиться фото только до талии». «Ужас, а не фигура». «Ноги длинные, бедра высокие, туловище коротышки. Никогда не симпатизировала». «Как так можно себя любить? Аж противно смотреть! Не стыдно?»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram