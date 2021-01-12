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«Вот это секси»: Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье

Комментариев: 1
Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье
Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в постели в нижнем белье, прикрывшись одеялом. Откровенный наряд подчеркнул пышную грудь артистки, а распущенные волосы и легкая улыбка на лице придали снимку нотку пикантности.

Под публикацией Мишель рассказала фолловерам о творческом успехе:

«Утро началось с хороших новостей❤️
Так приятно! Песня «не знаю» в 2020 году была одна из самых прослушиваемых песен на украинском языке на радио!!
Мне безумно приятно!!!❤️
Урааа».

Поклонники восхитились сексуальностью Андраде, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Уау, вот это секси!!! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️»

«Красотка 😘😘».

«Горячая штучка».

«Безумно красивая».

«Какая же ты красавица, Мишель».

«Богиня».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.01.2021, 09:38
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гость
Кидэ ты там видит дынки? Ета пирищыки да?
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