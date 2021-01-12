«Вот это секси»: Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в постели в нижнем белье, прикрывшись одеялом. Откровенный наряд подчеркнул пышную грудь артистки, а распущенные волосы и легкая улыбка на лице придали снимку нотку пикантности.
Под публикацией Мишель рассказала фолловерам о творческом успехе:
«Утро началось с хороших новостей❤️
Так приятно! Песня «не знаю» в 2020 году была одна из самых прослушиваемых песен на украинском языке на радио!!
Мне безумно приятно!!!❤️
Урааа».
Поклонники восхитились сексуальностью Андраде, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Уау, вот это секси!!! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️»
«Красотка 😘😘».
«Горячая штучка».
«Безумно красивая».
«Какая же ты красавица, Мишель».
«Богиня».
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