«Вот это секси»: Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Мишель Андраде засветила сочные «дыньки» в нижнем белье instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в постели в нижнем белье, прикрывшись одеялом. Откровенный наряд подчеркнул пышную грудь артистки, а распущенные волосы и легкая улыбка на лице придали снимку нотку пикантности.

Под публикацией Мишель рассказала фолловерам о творческом успехе:

«Утро началось с хороших новостей❤️

Так приятно! Песня «не знаю» в 2020 году была одна из самых прослушиваемых песен на украинском языке на радио!!

Мне безумно приятно!!!❤️

Урааа».

Поклонники восхитились сексуальностью Андраде, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Уау, вот это секси!!! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️» «Красотка 😘😘». «Горячая штучка». «Безумно красивая». «Какая же ты красавица, Мишель». «Богиня».

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