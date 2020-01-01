Как девочка: Ольга Фреймут восхитила своим внешним видом на отдыхе
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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала снимки с Мальдив. На острова знаменитость отправилась со своей семьей, где решила переждать локдаун, как большинство других коллег по шоу-бизнесу.
На одном из снимков звезда запечатлена в объятиях своего мужа - гендиректора “Нового канала“ Владимира Локотко. Ольга надела легкое белое платье, а голову от палящего солнца спрятала под панамкой с цветочным принтом. Звездный супруг предпочел белую футболку и солнцезащитные очки.
На втором кадре Фреймут запечатлена в том же платьице с босыми ногами на фоне тропической растительности. Телезвезда выбралась покататься на велосипеде с корзинкой, повесив панамку на ручку. Ольга выглядит очень свежо и молодо, а самое главное – счастливо.
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