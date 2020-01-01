Релакс посреди бассейна: жена Монатика показала, как отдыхает на Мальдивах

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Жена Монатика показала, как отдыхает на Мальдивах instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует в изумрудном слитном купальнике посреди бассейна, устроив настоящий релакс. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы девушки, выделив стройные ножки.

Стоит отметить, что семейство Монатиков выбрало виллу, которая находится на берегу океана. Поэтому зеленые пальмы, белый песок и шикарный вид стали прекрасным дополнением к яркому снимку.

Под публикацией Ирина написала так:

«Жизнь прекрасна! 🙏🏾Питаюсь энергией Солнца,Воды и Земли 🌍♥️♥️♥️».

Поклонникам понравился кадр звездной жены, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Як класно!» «И ты сама огонь! Вот и 4 стихия». «Какая эстетика!» «Какая красота». «Супер». «Очень красиво!»

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