Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Релакс посреди бассейна: жена Монатика показала, как отдыхает на Мальдивах

Комментариев: 0
Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Жена Монатика показала, как отдыхает на Мальдивах
Жена Монатика показала, как отдыхает на Мальдивах
instagram.com/irinamonatik

Читай также: Крупным планом: 54-летняя Сальма Хайек восхитила естественной красотой

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует в изумрудном слитном купальнике посреди бассейна, устроив настоящий релакс. Пляжный наряд подчеркнул аппетитные формы девушки, выделив стройные ножки.

Стоит отметить, что семейство Монатиков выбрало виллу, которая находится на берегу океана. Поэтому зеленые пальмы, белый песок и шикарный вид стали прекрасным дополнением к яркому снимку.

Под публикацией Ирина написала так:

«Жизнь прекрасна! 🙏🏾Питаюсь энергией Солнца,Воды и Земли 🌍♥️♥️♥️».

Поклонникам понравился кадр звездной жены, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Як класно!»

«И ты сама огонь! Вот и 4 стихия».

«Какая эстетика!»

«Какая красота».

«Супер».

«Очень красиво!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Монатик, Ирина Монатик 2020, Ирина Монатик фото, Ирина Монатик инстаграм, Ирина Монатик отдых, Ирина Монатик новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь