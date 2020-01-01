«Раздеваться буду медленно»: Оля Полякова впечатлила фигурой в купальнике

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Оля Полякова впечатлила фигурой в купальнике instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото с отдыха. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике, прикрывшись белым халатом. Несмотря на то, что артистка попыталась скрыть свою роскошную фигуру под халатом, ей этого не удалось. Небрежно завязанная и спадающая накидка оголила пышный бюст, подтянутый животик и стройные ноги звезды.

Под публикацией Оля интригующе написала:

«Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!!!😹»

Стоит отметить, что Полякова предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Поклонники восхитились шикарным телом исполнительницы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Офигенная всегда и везде!» «Какая вы красивая!» «Эх, хороша! И фигура, и душа». «Класс». «Вы просто бомба». «Безумно красивая без косметики».

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