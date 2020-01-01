"Притворяюсь Викторией Бэкхем": Звезда "Женского квартала" снялась в кожаном костюме
Актриса юмористического шоу “Женского квартала“, неоднократная участница “Лиги смеха“ и звезда ситкома “Одного разу під Полтавою“ Ирина Сопонару, которая недавно снялась топлес, похвасталась перед фанами обновкой.
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На своей странице в Инстаграм артистка обнародовала свежее фото, где она позировала в коричневом кожаном костюме, который состоял из брюк и топа без рукавов. Автором наряда является украинский дизайнер Анастасия Колосова. В описании к кадру Сопонару с юмором написала, что будет притворятся Викторией Бекхэм, которая обожает такие костюмы.
“Вот этот потрясный костюм, из эко кожи, появился у меня в гардеробе, благодаря Анастасии Колосовой. Зись из ляв.Уж не дождусь надеть его и притворяться Викторией Бэкхем🤪“, - подписала снимок Ирина.
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